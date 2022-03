Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Instagram’da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtildi. Açıklamaya göre Rusya’da 14 Mart’tan itibaren Instagram yasaklanacak.

Cuma günü yapılan açıklamada, “Roskomnadzor, Instagram’a erişim kısıtlamaları uygulama prosedürünü 14 Mart 00:00’da tamamlamaya karar verdi. Kullanıcılara ek 48 saatlik geçiş süresi sağlamaya karar verildi” denildi.

Karar, Rusya’nın Facebook’a erişimi engellemesinden bir hafta sonra geldi. Kurul, kararın Meta’nın “Rus vatandaşlarına yönelik şiddet çağrıları içeren bilgilerin yayınlanmasına izin vererek benzeri görülmemiş bir karar” vermesinin bir sonucu olduğunu” duyurdu.

Instagram’ın başındaki isim Adam Mosseri ise twitter mesajında pazartesi günü Rusya’da Instagram’ın yasaklanacağını, 80 milyon Rus’un birbirinden ve “dünyanın geri kalanından” kopacağını belirtti.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.

— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022