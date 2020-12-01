Hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasında kimler nasıl seyahat edecek? Türk Hava Yolları ve Pegasus, uçak bileti olan ve planlı seyahati bulunan yolcularla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar:

Pegasus’tan yapılan açıklamada, “01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz; mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler” denildi.

01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) December 1, 2020

Türk Hava Yolları (THY) da, Kovid-19 kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uçuşlarına ilişkin mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü ibraz eden yolcuların havalimanlarına ulaşabileceklerini bildirdi.

Duyuruda, “Yolcularımız, kısıtlama süresince yapılacak kontrollerde uçuşlarına dair bir belge (mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü) ibraz ederek ulaşımlarını sağlayabileceklerdir. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri ve duyuruları web sitemizden takip edebilirsiniz.” ifadeleri kullanıldı.

Kimler, nasıl seyahat edecek? *

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği yeni koronavirüs genelgesine göre seyahat yapılacak haller şöyle: