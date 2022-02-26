Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün müzakere beklentisiyle orduya ilerlemeyi durdurma talimatı verdiğini ancak Ukrayna tarafının müzakereyi reddetmesi nedeniyle Rus güçlerinin bugün ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti.

Sputnik’in aktardığı habere göre Peskov, “Ukrayna yönetimiyle yapılması beklenen müzakereler nedeniyle Rusya Başkomutanı ve Devlet Başkanı, dün ana Rus güçlerinin ilerleyişini durdurması yönünde emir verdi. Fakat Ukrayna tarafının müzakereyi reddetmesi nedeniyle bu sabah ana Rus güçlerinin ilerleyişi harekat planına uygun olarak yeniden başladı” dedi.

Putin’in ‘dur’ emri sonrasında bazı noktalarda askeri faaliyetlerin devam ettiğini, mobil milliyetçi ve Banderacı gruplarla çatışmalar yaşandığını kaydeden Peskov, “Bu gruplar, ‘cihat mobil’ usulüyle saldırı araçları yükledikleri taşıtlar özellikle de kamyonlar kullanıyorlardı. Artık bunlara ‘Bandera mobil’ deniyor” diye konuştu.

BATI’NIN YAPTIRIMLARI CİDDİ

Batı’nın yaptırımlarının son derece ciddi olduğunu ve Rusya’nın bunlara ciddi şekilde ve önceden hazırlandığını anlatan Peskov, “Şimdi ek analiz, ilgili kurumların koordineli çalışma yapması gerekiyor. Yaptırımların verdiği zararın en aza indirgenmesi, ekonominin tüm sektörlerinin ve tüm ekonomi sistemlerinin kesintisiz olarak işleyişini sürdürmesi için derhal önlemler alınıyor” diye konuştu.

UKRAYNA MÜZAKERE İDDİASINI REDDEDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanlığından bir yetkili ise Rusya ile müzakerelerden vazgeçtikleri iddiasına ilişkin Unian Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Bu doğru değil, biz çatışmaların azalması için gerçekçi önerilere açığız.” dedi.