POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 33. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarında

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 33. Dönem POMEM süreci için başvurularda son güne girildi. Toplam 10 bin polis memuru adayının mesleğe adım atacağı bu önemli alım için ön başvurular bugün, yani 20 Ocak 2026 tarihinde resmi olarak tamamlanıyor.
33. dönem POMEM giriş sınavı için 31 Aralık 2025 tarihinde başlayan ön başvuru süreci, bugün saat 17.00 itibarıyla resmen sona erdi. Toplamda 10 bin polis adayının alınacağı bu dönemde, adaylar şimdi gözlerini Polis Akademisi’nden gelecek olan sonuç duyurusuna çevirmiş durumda. Sonuç için bir tarih henüz paylaşılmadı.
Başvuru sonuçları açıklandığında, sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar e-Devlet şifreleri ile pa.edu.tr adresinden durumlarını öğrenebilecekler.
Lisans mezunları için 6 bin 800 erkek ve bin 200 kadın; ön lisans mezunları için ise bin 700 erkek ve 300 kadın kontenjanı ayrılmış bulunuyor. Giriş Yönetmeliği gereğince, ön başvurusu alınan adaylar arasından en yüksek KPSS puanına sahip olanlardan başlanarak, ilgili kontenjanın on katı kadar aday şahsen müracaat ve sınav aşamalarına davet edilecek.