POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 33. dönem POMEM sonuçları sorgulama

33. dönem POMEM bünyesinde yapılacak olan 10 bin polis alımı için ön başvuru süreci 20 Ocak 2026'da sona erdi. Adaylar şimdi, heyecanla sınav aşamalarına geçebilmek için gerekli olan KPSS sıralama sonuçlarını bekliyor.

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Henüz Polis Akademisi tarafından resmi bir tarih açıklanmamış olsa da geçmiş yıllardaki başvuru süreçleri incelendiğinde, ön başvuru sonuçlarının yaklaşık 10 ila 15 gün içerisinde ilan edildiği görülmektedir. Bu doğrultuda, sıralama sonuçlarının Ocak ayının son günlerinde veya Şubat ayının ilk haftasında yayınlanması muhtemeldir.

Sorgulama ve Sınav Merkezi Belirleme

Adaylar, sonuçlara ve sınav takvimine dair tüm detaylara yalnızca resmi kanallar üzerinden erişebilecekler:

Erişim Adresi: Tüm duyurular ve sonuç sorgulama işlemleri www.pa.edu.tr üzerinden yapılacak.

Sınav Giriş Belgesi: Sıralamaya giren adaylar, hangi tarihte ve hangi bölgedeki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde sınava katılacaklarını bu adresten öğrenecekleri sınav giriş belgeleriyle takip edecekler.

Bundan Sonraki Adımlar

Ön başvurusu kabul edilen ve sıralamaya giren adayları yoğun bir takvim bekliyor:

Sınav Ücretinin Yatırılması: Sıralama açıklandıktan sonra adayların belirtilen banka hesabına sınav ücretini yatırması gerekecek.

Ön Sağlık Kontrolü: Adayların fiziki şartlarının (boy, kilo, endeks vb.) polislik mevzuatına uygunluğu denetlenecek.

Fiziki Yeterlilik Sınavı: Adaylar hazırlanan spor parkurunda performans sergileyecek.

Sözlü Mülakat: Son aşama olarak adaylar mülakat komisyonu karşısına çıkacak.