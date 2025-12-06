Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yanıtladı: Marmara Bölgesi'nde deprem riski var mı?

Marmara'da risk oluşturacak tek aktif fayın Silivri'den Büyükçekmece'ye kadar deniz içinde yer alan bir fay olduğunu belirten Üşümezsoy, "23 Nisan'da kırılan fay da yine bu segmentti. Hep aynı şeyi anlattım: Marmara'nın büyük bölümü kırılmıştır, sadece bu küçük bölüm kalmıştı." ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy ayrıca, Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzanan ikinci bir fay olmadığına da dikkat çekerek, "O fay ölü faydır" dedi.