Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yanıtladı: Marmara Bölgesi'nde deprem riski var mı?

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir televizyon programına olası Marmara Depremi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara'da büyük deprem riski olan tek bölgenin Silivri–Büyükçekmece arasındaki fay olduğuna vurgu yaparak, o fayın da kırıldığı ve İstanbul'un geri aklanı için büyük bir deprem riskinin olmadığını belirtti.
1 "Büyük bir depremi tetikleyecek düzeyde stres birikimi yok"
Olası Marmara Depremi'ne değinen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Yalova-Çınarcık ile Esenköy–Bozburun hattına vurgu yaparak, "Adalar Fayı kırılacak" şeklindeki görüşlere itiraz etti.
Bölgedeki fay hattının fiziksel olarak varlığını koruduğunu kaydeden Üşümezsoy, ancak büyük bir depremi tetikleyecek düzeyde stres birikimi olmadığını ifade etti.
2 "Teknik olarak böyle bir deprem üretebilir"
Üşümezsoy, olası 6,5 büyüklüğünde deprem tahminlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Esenköy–Bozburun hattının boyut ve özellikleri itibarıyla teknik olarak böyle bir deprem üretebilecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Üşümezsoy, ancak bunu oluşturacak enerjinin bölgede birikmediğini belirtti.
3 "Marmara'nın büyük bölümü kırılmıştır"
Marmara'da risk oluşturacak tek aktif fayın Silivri'den Büyükçekmece'ye kadar deniz içinde yer alan bir fay olduğunu belirten Üşümezsoy, "23 Nisan'da kırılan fay da yine bu segmentti. Hep aynı şeyi anlattım: Marmara'nın büyük bölümü kırılmıştır, sadece bu küçük bölüm kalmıştı." ifadelerini kullandı.
Üşümezsoy ayrıca, Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzanan ikinci bir fay olmadığına da dikkat çekerek, "O fay ölü faydır" dedi.
4 "Kırılan bir fay tekrar kırılmaz"
Kırılan bir fayın tekrar kırılmayacağına vurgu yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "1912'de Saros'a kadar olan kısım kırıldı. 1894'te başka bir segment kırıldı. 1999'da Yalova–Çınarcık–Esenköy kesimi kırıldı. Hepsi tek tek boşaldı. Kırılan bir fay tekrar kırılmaz; bu önemli bir ilkedir. Dolayısıyla Marmara'da kırılacak hat kalmadı." dedi.
Üşümezsoy ayrıca, İstanbul'un geri kalanı için büyük bir deprem beklentisinin olmadığını işaret ederek, "Benim yıllardır söylediğim çok basit: Marmara'da büyük deprem riski olan tek küçük segment Silivri–Büyükçekmece arasındaki faydı ve o da kırıldı. İstanbul'un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok." diye ekledi.
5 İznik'te deprem riski var mı?
Üşümezsoy ayrıca, Papa 14’üncü Leo’nun ziyareti sonrası gündeme gelen İznik Gölü çevresindeki fayların konumuna ilişkin de bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Fay hattının gölün hemen kıyısından geçtiğini ve burada yükselmeler ile göl tabanının çökmesine ilişkin bir durum bulunduğunu ifade etti.