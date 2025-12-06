Deniz olmayan o ilde dünyaya somon ihracatı yapılıyor

29 çiftlikte üretilen somonlar, yurt dışında da yoğun ilgi görüyor. Üretici Sadullah Sezer, bu yıl 150 tonluk üretim hedefi olduğunu kaydetti.
1 Bölge ekonomisine katkı
Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı, tarımsal sulama ve enerji üretiminin yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliğiyle de bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.
2 Yurt dışından büyük ilgi görüyor
Yaklaşık 300 bin dönüm tarım arazisini sulayan ve bölge turizmine değer katan barajda, 29 çiftlikte üretilen Türk somonları, yurt dışı pazarlarında yoğun ilgi görüyor.
3 Balıklar barajda yetiştiriliyor
Barajda yetiştirilen balıklar, belirli bir boya ulaştıktan sonra Karadeniz’e sevk edilerek burada büyütülüyor ve ardından Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
4 "İhracata katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz"
7 yıldır Almus Barajı’nda kafes balıkçılığı yapan üretici Sadullah Sezer, işlerini geliştirerek ihracata katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
5 İki kafesle başladılar, 12 kafese ulaştılar
Sezer, iki kafesle başladıkları kafes balıkçılığına şu anda 12 kafesle devam ettiklerini de ekledi.
6 "Bu yıl 150 tonluk bir üretim hedefimiz var"
Sevkiyatların sürdüğüne belirten Sadullah Sezer, "Balıkları Sinop’a denize gönderiyoruz. Orada büyüyüp Avrupa’ya gidecekler. Bu yıl 150 tonluk bir üretim hedefimiz var. Rusya, Japonya ve Çin’e ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.