Doğu'nun el değmemiş incisi: Türkiye'nin en yüksek şelalesi olacak

Şelaleyi görmeye gelen ziyaretçilerden Semiha Kılıç, "Uzun zamandır duyduğum ama bir türlü fırsat bulup gelemediğim Mutki Gümüşkanat Şelalesi’ni görmeye geldim. Şelale gerçekten anlattıkları kadar muazzam bir manzaraya sahip. Özellikle yüksekliği tahmin edebileceğinizden çok çok daha yüksek. Herkese bu harika güzelliği gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.