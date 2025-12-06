İstanbul'da milyonluk tesis kabus oldu: 186 odalı otel 8 yıldır çözüm bekliyor

Bölgede fotoğrafçılık yapan Tolga Aray, otelin her geçen yıl daha da kötü duruma düştüğünü belirterek, "Buraya yaklaşık dört senedir geliyorum. Çekim yapıyoruz arkadaşlarla. Güvenlik olmaması biraz sıkıntı. Çünkü ben her geldiğimde buranın daha da harabe olduğunu görmeye başladım. Aşağıda kumsal çok güzel aslında. Riva Kumsalı gibi değerlendirilebilir. Fakat o kadar bakımsız ki insanın içi acıyor. Özellikle Antalya gibi yerlerde böyle bir büyük alan görebiliyorsunuz. Otelin diğer tarafları gerçekten çok geniş ve o alanlar normalde milli servet. İnsanın içi acıyor. Biz fotoğrafçı olarak çok mutluyuz. İnsanların böyle yerleri bulması gerçekten çok zor biliyorsunuz Türkiye'de. Ama bu değeri de kaybetmemek gerekiyor. Belki güvenlik olsa gelenler biraz daha dikkat eder Onun varlığı burada insanların daha bakımlı davranmasına daha dikkat etmesine yol açar. Milyonlarca lira belki de milyonlarca dolar burada olmuş durumda. Ne kadar kamu değil kişisel olsa da bir kişiye de ait olsa burası sonuçta burası bizim ülkemizin maddi imkanlarla yapılmış bir yer. Sahip çıkılması lazım" dedi.