Rusya Federasyon Konseyi, Rusya’nın sınır dışına silahlı kuvvet konuşlandırılmasına ilişkin Putin’e resmi yetki verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise “Şayet gerek duyulursa taahhütlerimizi yerine getirir ve askerlerimizi Donbas’ta kullanırız.” mesajı verdi. Putin, “Rusya Donetsk ve Luhansk’ı kendi ilan ettikleri sınırlarında anayasal hâkimiyetleriyle birlikte tanıyor, orada bu bölgelerin sınırları var” diye konuştu.

UKRAYNA’YA NATO VE KIRIM MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna’nın NATO’ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım’ın ilhakını tanımasını istedi.

Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre ise Putin’in sözlerinden satırbaşları şöyle oldu:

Ukrayna yönetimi alenen Minsk Anlaşması’nı uygulamayacaklarını açıkladı. Rusya, Donbass halkına yönelik soykırıma daha fazla müsamaha gösteremezdi. Minsk Anlaşması aslında Rusya, DHC ve LHC’yi tanımadan çok önce Kiev tarafından öldürüldü

MİNSK ANLAŞMASI ARTIK YOR

Avrupa, Kiev’i Minsk Anlaşmasını uygulamaya zorlamakta başarısız oldu. Bu yüzden DHC ve LHC’yi tanımaktan başka çaremiz kalmadı. Evet, Minsk Anlaşması artık yok. DHC ve LHC’yi tanıdık.

DHC ve LHC’yi tanıdık. “Dün DHC ve LHC ile işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma anlaşmalarını imzaladık. Bu anlaşmalarda, söz konusu cumhuriyetlere askeri dahil yardım sağlayacağımızı öngören maddeler var. Orada çatışma devam ettiği için bu kararla, gerekirse taahhütlerimizi yerine getirmeye hazır olduğumuzu net biçimde ortaya koyuyoruz . Ordumuzun hemen şimdi oraya gideceğini söylemiyorum. İkincisi, olası eylemlere ilişkin tahminlerde bulunmak mümkün değil. Her şey, yerde gelişen somut duruma bağlı.

. Ordumuzun hemen şimdi oraya gideceğini söylemiyorum. İkincisi, olası eylemlere ilişkin tahminlerde bulunmak mümkün değil. Her şey, yerde gelişen somut duruma bağlı. Ukrayna’nın taktiksel nükleer silahlar elde etmesi Rusya için stratejik tehdit.

Ukrayna’nın NATO üyeliğine gelince. Batı ülkelerdeki mevkidaşlarımızın yüzlerini kaybetmemesi için bu sorunun en iyi çözümü, mevcut Kiev yönetiminin NATO’ya katılmaktan kendileri vazgeçmesi, tarafsızlığa uyması olur.

Ukrayna, ilişkileri normalleştirmek için Kırım ve Sivastopol’de yaşayan insanların Rusya’ya katılma kararını tanımalı

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