Dünya gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimi var. Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014’te Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturduklarını savunmuşlardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün Donetsk ve Lugans’ın bağımsızlığını tanıdığını duyurdu. Bu gelişme yakın geleceğe dair belirsizlikler ve riskleri arttırdı.

Rusya’nın askeri gücü ne kadar? Ukrayna’nın askeri gücü ne kadar? Peki, Rus uzmanlar tanıma kararı hakkında neler söylüyor? TürkRus’un aktardığı habere göre bu kararın bölgede savaş ihtimalini arttırıp arttırmadığı konusunda görüşler farklı:

Moskova Sosyal ve Ekonomik Bilimler Yüksek Okulu’ndan Grigori Yudin’e göre bundan sonra kilit konu ayrılıkçıların sınırlar. Rus uzmana göre Rusya’nın ayrılıkçı iki bölgeyi kendi kabul ettiği sınırları tanıması, Ukrayna ile savaşmak anlamına geliyor. Tanıma kararının fiili sınırlarla sınırlı kalması durumunda gerilimi düşürmek için bir kapı aralamak mümkün hale gelebilir. Ancak Yudin yapılan askeri yığınaktan hareketle ilk seçeneğin daha olası olduğu düşüncesinde.

Peki Rusya’nın girişebileceği bir askeri harekatın amacı ne olur? Yudin, “Halk cumhuriyetlerine stratejik bir koruma sağlayacak şekilde Ukrayna’yı fiilen bölmek isteyebilir.” diyor.

BBC Rusça servisinin derlediğine göre, sınırlar konusunun önemine dikkat çeken bir diğer uzman da analiz merkezi PİR’den Andrey Baklitski. Baklitski de tanıma kararının Ukrayna ile Rusya arasında bir askeri çatışma yaşanması olasılığını arttırdığı düşüncesinde. Zira Donbass ve Lugansk vilayetlerinin büyük bir bölümü Ukrayna’nın kontrolünde. Dahası tanıma anlaşması bu bölgelerde Rusya’nın askeri üs kurmasına da imkan tanımakta.

Uluslararası Kriz Grubu’ndan Oleg İgnatov da tanıma kararının Ukrayna’ya askeri müdahalede bulunma konusunda Rusya’ya geniş olanaklar sağladığını söylüyor.

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