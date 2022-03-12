ZELENSKİY’DEN AÇIKLAMA VAR: RUSYA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ KAYIPLAR YAŞADI

Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy savaşın son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Rus ordusunun Kiev’e girme ihtimalini değerlendiren Zelenskiy, “Şu anda Rusya mobilize ettiği binlerce askeri ve tankıyla gelirse Kiev’e girecekler. Biz bunu anlıyoruz. Eğer halı bombardımanı yaparak bu bölgenin tüm tarihi hafızasını, Kiev Knezliği ve Avrupa tarihini silmek istiyorlarsa Kiev’e girecekler.” diye konuştu. Zelenskiy, Rusya’nın bu durumda Ukrayna topraklarında asla bir “dost” bulamayacağına işaret ederek, “Amaç buysa buyursunlar gelsinler. Ancak bu durumda düşmanın bu topraklarda kendi başına, bizsiz yaşaması gerekecek, aramızda kesinlikle arkadaş bulamayacaklar.” dedi.