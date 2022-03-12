Ukrayna’da savaşın başlamasının üzerinden iki haftadan fazla bir süre geçti, milyonlarca insan evini terk etti ve binlerce kişi öldü. Süreç içinde Rusya dünyanın en fazla yaptırım uygulanan ülkesi oldu. İşte savaşla ilgili son rakamlardan bazıları:
SİVİLLER
Birleşmiş Milletler’e göre , gerçek toplamın çok daha yüksek olabileceğine inanmasına rağmen, 10 Mart itibariyle Ukrayna’da 549 sivil ölüm ve 957 yaralanma oldu. Ölenlerden 26’sının çocuk olduğu doğrulandı.
ASKERİ KAYIPLAR
-Ukrayna, 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında 12.000’den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü, Rus ordusuna ait 49 uçak, 81 helikopter, 335 tank, 1.105 zırhlı savaş aracı, 123 topçu sistemi, 56 çoklu fırlatma roket sistemleri ve 29 uçaksavar savaş sisteminin imha edildiğini; Rus kuvvetlerinin operasyonel-taktik düzeyde 526 araç, üç tekne/kesici, 60 yakıt tankı ve yedi İHA kaybettiğini iddia ediyor.
-Rusya Ukrayna ordusuna ait 123 insansız hava aracı (İHA) ve 115 çok namlulu roketatarın yanı sıra 1127 tank ve çeşitli zırhlı araç, 423 obüs ve havan topu, 934 özel askeri aracın yok edildiğini söylüyor.
-Ukrayna lideri Zelenskiy, gazetecilere Rus işgalinin ilk 17 gününde yaklaşık 1.300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.
-Ukrayna savaş boyunca 12 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü söylüyor. Rusya ise geçen hafta yaptığı açıklamada 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İki tarafın iddiaları da bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.
ABD VE BATININ TAHMİNLERİ
ABD ordusu, 2.000 ila 4.000 Ukrayna silahlı kuvvetinin, ulusal muhafızların ve gönüllü kuvvetlerin öldürüldüğünü tahmin ediyor.
BBC’nin haberine göre Batı kaynakları 5.000 ila 6.000 Rus askerinin öldürüldüğünü tahmin ediyor. ABD’de ise 2 ila 4 bin arasında Rus askerin hayatını kaybetmiş olabileceği yorumları var.
MÜLTECİLER
BM mülteci ajansı UNHCR’ye göre Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı 2,5 milyondan fazla insanın Ukrayna’dan kaçmasına neden oldu .
Bu mültecilerin çoğu, 1,5 milyon, Polonya’ya kaçtı. Savaşın neden olduğu sonraki en büyük mülteci nüfusuna sahip ülkeler Macaristan, Slovakya ve Moldova’dır. Ukrayna’da ülke içinde yerinden edilmiş 1,85 milyon insan daha var.
ZELENSKİY’DEN AÇIKLAMA VAR: RUSYA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ KAYIPLAR YAŞADI
Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy savaşın son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Rus ordusunun Kiev’e girme ihtimalini değerlendiren Zelenskiy, “Şu anda Rusya mobilize ettiği binlerce askeri ve tankıyla gelirse Kiev’e girecekler. Biz bunu anlıyoruz. Eğer halı bombardımanı yaparak bu bölgenin tüm tarihi hafızasını, Kiev Knezliği ve Avrupa tarihini silmek istiyorlarsa Kiev’e girecekler.” diye konuştu. Zelenskiy, Rusya’nın bu durumda Ukrayna topraklarında asla bir “dost” bulamayacağına işaret ederek, “Amaç buysa buyursunlar gelsinler. Ancak bu durumda düşmanın bu topraklarda kendi başına, bizsiz yaşaması gerekecek, aramızda kesinlikle arkadaş bulamayacaklar.” dedi.
‘RUSYA’NIN 31 TABUR-TAKTİK GRUBU ETKİSİZ BIRAKILDI’
Rus ordusuna önemli zararlar verdiklerini söyleyen Zelenskiy, “Rusya Ukrayna’da eşi görülmemiş kayıplar yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Savaşın başlamasından bu yana düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı. Düşman, Kiev’e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir.” ifadelerini kullandı.
RUSYA’DAN AÇIKLAMA: 3 BİN 491 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ YOK EDİLDİ
Rusya Savunma Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov ise yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair verileri paylaştı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas’taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna’da ilerlemeye devam ettiğini aktaran Konaşenkov, 5 yerleşim biriminin kontrolünün ele geçirildiğini belirtti.
Ukrayna ordusuna ait 123 insansız hava aracı (İHA) ve 115 çok namlulu roketatarın yanı sıra 1127 tank ve çeşitli zırhlı araç, 423 obüs ve havan topu, 934 özel askeri aracın yok edildiğini kaydeden Konaşenkov, “Ukrayna’da saldırılar sonucunda toplamda 3 bin 491 askeri altyapı tesisi imha edildi.” ifadesini kullandı.
Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai’nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat’tan itibaren 3 bin 577 yeni yaptırıma maruz kaldı.
Böylece Rusya’ya uygulanan yaptırımların sayısı toplam 6 bin 200’ü geçti.
Rusya bu sayıyla, 3 bin 616 yaptırımın uygulandığı İran’ı, 2 bin 608 yaptırıma maruz kalan Suriye’yi ve 2 bin 77 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore’yi geride bıraktı.
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