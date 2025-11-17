Deprem erken uyarı sistemi testi geçti: İstanbul'a uyarı sinyali artık 0,2 saniye gecikmeli ulaşıyor

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre KRDAE, Türkiye'nin deprem tehlikesi en yüksek bölgelerinden Marmara'da yürüttüğü Deprem Erken Uyarı Sistemi çalışmalarında yeni aşamaya geçti.

Türkiye'nin deprem tehlikesi yüksek bölgelerinden Marmara'da yürütülen çalışma, depremin en hızlı yayılan ilk dalgalarını tespit ederek saniyeler içinde uyarı üretebilen altyapının Türkiye'de hayata geçirilmesi için kritik önem taşıyor.