Karayaka'nın genetik özellikleri TOGÜ laboratuvarında inceleniyor

"Çiftçilerimize de destek sağlanıyor"

Karayaka ırkının bölgeye özgü olduğunun altını çizen Yılmaz, "Tescilli bu ırkın korunması gerekiyor. Bu ırkın korunması ve gelecek nesillere aktarılması kıymetli. Bunun için bu alanda çalışıyoruz. Tabii ki et ve süt verimliliği açısından da hocalarımız çalışma yapıyor. Bölgede hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize de destek sağlanıyor. Bu ırkın verimli hale gelmesi bizim için önemli." ifadelerini kullandı.