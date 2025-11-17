Doğaseverler heyecanlandı: Bölgenin nadir türü karşılarına çıktı

Bahçesaray ilçesinde yapılacak detaylı bilimsel çalışmalarla, bölgede endemik semender türlerine rastlanması da mümkündür. Semenderler, üzerlerindeki beneklere göre isimlendirilir. Bu benekler, türün zehirli olup olmadığını ya da cinsiyetini belirlemede de bir ölçüt olarak kullanılabilir. Bir bölgede semenderlerin yoğun şekilde bulunması, o bölgedeki ekolojik dengenin sağlıklı, düzenli ve temiz bir şekilde sürdüğünü gösterir" dedi.

Semenderlerlerin ekolojik bir ayıraç olarak da değerlendirildiğini dile getiren Aslan, popülasyonlarının fazla olması, bölgedeki ekosistem ve habitatın doğal işleyişinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.