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  • Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2023 Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2023 Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti Ramazan pidesi fiyatları da merak edilmeye başladı. Peki Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? İşte 2023 Ramazan pidesi fiyatı...

18 Mart 2023 | 11:31
Son Güncellenme: 18 Mart 2023 | 11:35
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Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2023 Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Fırıncılar, ramazan ayında iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, vatandaşlar ilk iftar sofrasında Türk mutfağına özgü pideyi tatmak için bekliyor. Önlerinde uzun pide kuyruklarının oluştuğu fırıncılar da ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı.

Ankara'da faaliyet gösteren bir fırının sahibi Osman Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip olarak ramazan ayı için planlama yaptıklarını söyledi.

Fırıncıların normal dönemde de gece ve gündüz çalıştıklarını belirten Atak, "Ramazan ayı için personelimizi ayarladık. Unlarımız ve susamlarımız hazır. Dört gözle ramazan ayının gelmesini bekliyoruz. Ramazana stoklu gitmemiz gerekiyor. Gün içerisinde akşama kadar pide pişirdiğimiz için normal ekmeği öğlen saat 12'ye kadar stoklayıp daha sonrasında pide pişirmeye başlıyoruz." dedi.

Atak, ramazan ayında herkesin sıcak pide tüketmek istediğine dikkati çekerek, "Ramazan senede bir ay. Bu yüzden vatandaşlarımız bu ayı iple çekiyor. Personel sayımızı artırdık elimizden geldiği kadar hızlı çalışacağız." diye konuştu. 

Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? İşte 2023 Ramazan pidesi fiyatı 

Pide fiyatlarına da değinen Atak, şunları kaydetti:

"Pide fiyatlarını geçen seneyle kıyaslayacak olursak, geçen sene 300 gram bir pidenin fiyatı yaklaşık 6 liraya, 500 gram pidenin fiyatı yaklaşık 12,5 liraya tekabül ediyordu. Bu yıl yeni tarifemiz, 300 gram pide bu sene 10 lira, 500 gram pide de 20 liradan satılacak. 500 gramlık bir beyaz ekmeğin fiyatı zaten 12 lira, ramazan pidesinde ekstra olarak susam ve yumurta olduğu için pidenin fiyatı yükseldi."

 "Depremzedelere pide ve ekmeği ücretsiz vereceğiz"

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ilk gününde yardım için Hatay'a gittiklerini anlatan Atak, "Fırıncılar olarak elimizden geldiği kadar ekmek yaptık, esnaf arkadaşlardan yardımları alıp arabamızı doldurduk bölgeye gittik. Yerimiz Ankara-Gölbaşı'nda. Burada yaşayan depremzedeler varsa ramazan ayı boyunca pidelerini ve ekmeklerini fırınımızdan ücretsiz temin edebilirler." dedi.,

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