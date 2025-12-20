ARA
DOLAR
42,78
0,12%
DOLAR
EURO
50,12
-0,15%
EURO
GRAM ALTIN
5967,26
0,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
11341,90
0,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB reeskont ve avans faiz oranlarını yeniden belirledi

Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB reeskont ve avans faiz oranlarını yeniden belirledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadesine en fazla 3 ay kalan senetler karşılığında gerçekleştirilen reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranını yıllık yüzde 38,75’e, avans işlemlerinde uygulanan faiz oranını da yıllık yüzde 39,75’e çekti.


Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB reeskont ve avans faiz oranlarını yeniden belirledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 38,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 39,75 olarak tespit edildi.

Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 41,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yüzde 42,25 düzeyindeydi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL