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Resmi Gazete yayımlandı... Katma Değer Vergisi artırıldı

Mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı.

07 Temmuz 2023 | 09:01
Son Güncellenme: 07 Temmuz 2023 | 10:06
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Resmi Gazete yayımlandı... Katma Değer Vergisi artırıldı

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi. Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV de yüzde 10 oldu.

Gıda maddelerinde KDV oranı değişmedi

Deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranının yüzde 20 olarak uygulanması öngörüldü. Başta gıda maddeleri olmak üzere, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan yüzde 1'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Karar, yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girecek.

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