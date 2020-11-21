Restoranlar kaça kadar açık? Restoranlar nasıl çalışıyor? soruları koronavirüs kısıtlamalarının ardından sıklıkla arananlar arasında. Lokanta ve kafe gibi yeme içme yerleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin genelgesi kapsamında, sadece paket servis ya da “gel-al” şeklinde hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, dün saat 20.00 itibarıyla başladı. Bu kapsamda restoran, lokanta, pastane ve kafe gibi tüm yeme içme yerleri, iş yerinde müşteri ağırlama hizmetini sonlandırdı.

Masa ve sandalyelerini toplayan iş yerleri, dün saat 20.00 itibarıyla sadece paket servis veya “gel­-al” şeklinde hizmet vermeye başladı.

Paket serviste artış olmasını öngören bazı iş yeri sahipleri, karton kutu ve tek kullanımlık malzemelerden normale göre daha fazla temin etti.

Saat 20.00’den sonra “gel-al” hizmeti de sonlandırılacak *

Bu iş yerleri, 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya “gel­-al” hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmaları, saat 20.00’den sonra “gel-al” şeklindeki hizmetini de sonlandıracak ve sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Ankara’da lokanta sahibi Necmettin Akkaya, ilgili genelge doğrultusunda iş yerinde masa servisini durduklarını, yemek hizmetini paket servisi şeklinde sürdürdüklerini belirtti. Paket serviste kullanılan malzemelerden normale göre daha fazla temin ettiklerini ifade eden Akkaya, müşterileri mağdur etmemek için 5 olan motorlu kurye sayısını 7’ye yükselttiklerini söyledi.