29,2 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın en zengin iş insanlarından olan Aleksey Mordaşov, devamsızlıktan üniversiteden atılınca askere yolladığı 21 yaşındaki oğlu Nikita’dan alıp diğer oğlu Kirill’e verdiği hisseleri de tamamen geri alıp kendi adına yaptı.

TurkRus’un aktardığı habere göre 56 yaşındaki iş insanın oğlu Nikita Mordaşov geçen yaz Rusya’nın en prestijli üniversitelerinden olan Moskova’daki Yüksek Ekonomi Okulu’ndan atılmıştı. Aleksey Mordaşov, ceza olarak “hayat dersi alsın” diye oğlunu askere yollamıştı.

Üniversiteden atılmadan önce Dünya Ekonomisi ve Dünya Siyaseti Fakültesi’nde eğitim alan Nikita Mordaşov’un sadece bir yıl devam ettiği eğitim boyunca 10 üzerinden ancak 2,6’lık ortalama tutturabildiği yazıldı.

Baba Mordaşov, çocuklarının önce hayat tecrübesi kazandıktan sonra kendi şirketinde yönetime geçebileceklerini söylemişti. Hatta bu amaçla ilk hisse paylaşımlarını da yapmıştı.

Ancak “operasyon” sonrası Aleksey Mordaşov’un diğer oğlu Kirill Modaşov, altın üreticisi Nordgold ve tur operatörü TUI’de kardeşine ait hisselere sahip olmuştu.

Askere giden Nikita Mordaşov’un, “KN-Holding” şirketindeki yüzde 50 hisselerini Kirill Mordaşov’a devretttiği bildirilmişti. Daha önce iki kardeş şirkette yüzde 50’şer hisseye sahipti.

Ancak yeni bir habere göre Mordaşov ikinci oğlu için de benzer bir karar verdi. Interfax ajansı, altın madenciliği şirketi Nordgold’un kontrolünü ve tur operatörü TUI’nin hissesini oğlundan geri alarak, holdingte tüm kontrolü yeniden ele aldığını duyurdu.

Mordaşov ailesi, uluslararası tur operatörü TUI AG’nin yüzde 34’üne ve Nordgold’un tamamına sahip.

Milyarder iş adamının toplamda yedi çocuğu bulunuyor.