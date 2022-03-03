Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 “hayır” oyuna karşı 141 oyla kabul etti. Kararı merak edilen ülkelerden Çin çekimser kaldı.

Türkiye’nin de ortak sunucuları arasında yer aldığı karar tasarısı oylamada 5’e karşı 141 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.

Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya hayır oyu verirken, Çin ve Hindistan, İran, Irak dahil 35 ülke çekimser oy kullandı.

Kabul edilen kararda, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları güçlü şekilde kınanırken, Moskova’dan “tüm askeri güçlerin Ukrayna topraklarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekilmesi” talep ediliyor.

Ukrayna’nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılan kararda, “Rusya Federasyonu’nun, BM Sözleşmesi’nin 2. maddenin 4. fıkrasını ihlal ederek Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı en güçlü şekilde esefle karşılanmıştır.” ifadesine yer veriliyor.

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri faaliyetlerine son vermesi gerektiği vurgulanan kararda, Rusya’nın 21 Şubat’taki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının geçersiz olduğu ifade edilerek, “Rusya’nın bu kararını derhal ve koşulsuz olarak iptal etmesi” gerektiği kaydedildi.

Kararda, tüm taraflar Minsk Anlaşması’na bağlı kalmaya davet edilerek, insani yardım ulaştırılması gereken bölgelere erişimin sağlanması gerektiğine işaret edildi.

Kararda, Rusya’nın yanında yer aldığını ilan eden Belarus’a da çağrı yapıldı. Belarus’un Ukrayna’ya karşı yasa dışı güç kullanımına karışmasından duyulan rahatsızlığın ifade edildiği kararda Belarus, uluslararası yükümlülüklerine uymaya davet edildi.

ÇİN ÇEKİMSER KALDI

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısında çekimser kaldı. Çin’in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, olağanüstü oturumda yaptığı konuşmada, ülkesinin çekimser kalma sebebini açıklarken, karar taslağının, “tüm üyelerle tam olarak danışarak hazırlanmadığını”, “krizin tarihi ve karmaşık boyutlarını göz öne almadığını” ve “güvenliğin bölünmezliği ilkesi ile siyasi çözüm ve diplomatik çabaların artırılmasına vurgu yapmadığını” savundu.

Tüm ilgili tarafları krizin çözümü için pozitif rol oynamaya davet eden Büyükelçi Cang, “BM ve ilgili tarafların atacağı her adım, bölgesel barış ve istikrar ile tüm tarafların evrensel güvenliği ilkesine öncelik vermeli, gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm için pozitif rol oynamalıdır.” dedi.

Cang, Çin’in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini savunduğunu vurgulayarak, “Bir ülkenin güvenliği diğerininki pahasına sağlanmamalı ve bölgesel güvenlik askeri blokların güçlendirilmesine dayanmamalı.” ifadelerini kullandı.

Çin’in Rusya ve Ukrayna arasında krizin çözümü için yürütülen müzakereleri memnuniyetle karşıladığını belirten Cang, uluslararası topluma, “taraflar arasında doğrudan diyalog ve müzakereler için uygun atmosfer ve koşulların yaratılmasını destekleme” çağrısında bulundu. Çin, Ukrayna’daki savaş ile ilgili “işgal”, “saldırı” sözcüklerini kullanmaktan kaçınmış, Rusya’nın eylemini kınamayan az sayıdaki ülkeden biri olmuştu.

Ukrayna’nın BM Temsilcisi: Oylama Rusya’ya güçlü bir mesajdır

Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına yönelik BM Genel Kurulu’nda kabul edilen kararın Rusya’ya karşı güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

Ukrayna Daimi Temsilcisi, BM Genel Kurul salonu çıkışında, basın mensuplarına oylama sonucunu değerlendirdi.

Oylamada tasarının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kyslytsya, “evet” oyu veren 141 ülkeye teşekkür etti.

Kyslytsya, “Oylama, Rusya Federasyonu’na güçlü bir mesajdır.” diyerek, BM Güvenlik Konseyi’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı ve özellikle bölgede ortaya çıkan insani sorunlarla ilgili yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kyslytsya, bu krizden tek çıkışın yolunun Rusya’nın saldırılarını durdurarak, ülkesinin topraklarından derhal geri çekilmesi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın dün akşam Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Ukrayna’ya verdiği desteğe değinen Kyslytsya, “Konuşmasından çok memnun kaldık. Dinlerken neredeyse ağlayacaktım ama şimdi duygusallık değil karar almanın zamanı.” dedi.

Shadid: Karar, uluslararası toplumun endişelerini yansıtıyor

BM Genel Kurulu’nun 76. Dönem Başkanı Abdulla Shahid de oylamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, Genel Kurul’un Rusya’ya karşı aldığı kınama kararıyla ilgili, “Uluslararası toplumun Ukrayna’da devam eden durumla ilgili ciddi endişelerini yansıtıyor. Acil ateşkes, diyalog ve diplomasiye dönüş çağrısını yineliyor.” ifadelerine yer verdi.

BM Sözleşmesi ve Dostluk İlişkileri Bildirgesi’nde belirtilen ilkelere işaret eden Shahid, “Karar özellikle kuvvet kullanımının durdurulmasını ve tüm ordunun Ukrayna’dan çekilmesini talep ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurul Başkanı, “konutlar, okullar ve hastaneler gibi sivil tesislere yönelik saldırılar ile kadınlar, yaşlılar, engelliler ve çocuklar dahil olmak üzere sivil kayıplara ilişkin raporlar” ile ilgili endişelerini ifade etmek için karara katıldığını belirtti.

Shahid ayrıca, BM’nin Ukrayna’daki insani yardımlarda kullanılmak üzere dün başlattığı 1,7 milyar dolarlık insani yardım çağrısını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

BM Genel Kurulu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 “hayır” oyuna karşı 141 oyla kabul etti.

Kararda, Rusya Federasyonu’ndan, Ukrayna’ya karşı güç kullanımını derhal durdurması ve herhangi bir üye devlete karşı herhangi bir tehdit veya yasa dışı güç kullanımından kaçınması talep edildi.

Ayrıca Rusya Federasyonu’nun tüm askeri güçlerini, Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki topraklarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekmesi istendi.

Karar tasarısının ortak sunucuları arasında yer alan Türkiye, metinde emeği geçen çekirdek grup ülkelerinden biri oldu.

BM üyesi devletlerin bir konudaki genel yaklaşımını ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının kabul edilmesi durumunda herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.