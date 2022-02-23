ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80’inin Ukrayna’ya girmeye hazır olduğunu ve ileriye konuşlandırıldığını duyurdu.
Gazetecilere açıklama yapan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Rusya’nın Belarus’ta ve Ukrayna çevresinde konuşlandırdığı kuvvetlerin saldırı için “olabildiğince hazır” pozisyona geçtiğini açıkladı.
Üst düzey yetkili, Rus güçlerinin henüz Ukrayna sınırını geçip geçmediğini teyit edemeyeceğini dile getirdi.
Yetkili, “Kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 80’inin ileri konum olarak kabul ettiğimiz pozisyonda olduğunu ve her an girmeye hazır olduğunu değerlendiriyoruz.” dedi.
Yetkili, “Karadeniz’de ve Akdeniz’deki donanma varlıklarını kesinlikle artırdılar. Akdeniz’de, Karadeniz’de olduğundan daha az. Ve eğer Ukrayna’yı işgal etmeyi planlıyorsanız ve bu işgali etkili bir şekilde yürütebilmek için o ülkeyi kuşatıyorsanız, o zaman açıkçası Karadeniz ve Karadeniz’deki kuvvetler sizin için sadece karaya asker çıkarmak için değil aynı zamanda uzun menzilli atışlar açısından da önemli olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
“Türkiye’nin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz”
Türkiye’nin pozisyonuna ilişkin yorum yapan yetkili, “Türkiye, Sayın Putin’in Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını ilan etmesine karşı oldukça sert çıktı ve Türkiye’den memnuniyetle karşılanan bir açıklamaydı bu.” dedi.
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