NATO ve Rusya’dan karşılıklı açıklamalar var… Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre ABD ve NATO’nun Rusya sınırına asker gönderdiğini, Karadeniz ve Baltık Denizi’ndeki askeri potansiyelini artırdığını savunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova’nın NATO’un tehditkar askeri faaliyetlerine karşı önlem aldığını söyledi.

Şoygu, “Şu anda ABD askerleri Atlantik üzerinden Avrupa’ya intikal ediyor. Avrupa’daki birlikler Rusya sınırlarına doğru gönderiliyor. Ana güçler, Karadeniz ve Baltık Denizi’nde yoğunlaşıyor. Rusya topraklarının yanında 40 bin asker ve stratejik hava araçları da dahil 15 bin askeri teçhizat konuşlandırılıyor” dedi.

Polonya ve Baltık ülkelerinde ABD birliklerinin sayısının artırıldığını, hava keşif faaliyetlerinin iki katına, deniz keşif faaliyetlerinin ise bir buçuk katına çıkarıldığını kaydeden Şoygu, ittifak’ın her yıl Avrupa’da açıkça Rusya karşıtlığı içeren 40’a yakın büyük tatbikatlar düzenlediğini, NATO’nun bu yıl son 30 yılın en büyük Defender Europe tatbikatını gerçekleştirdiğini söyledi.

‘Kuzey Filosu mevcut tehditlere etkili şekilde karşı koyacak güce sahip’



Şoygu, “Rusya’nın Arktik’teki savunma kapasitesinin artırılması ve ulusal çıkarlarımızın korunması için Savunma Bakanlığı, Kuzey Filosu’nun askeri imkanlarını artırmaya yönelik tam teşekküllü çalışma yürütüyor. Filo, sert iklim koşullarında kullanılabilen modern askeri teçhizatla donatılıyor, çeşitli araştırma faaliyetleri yürütülüyor. Alınan önlemler sayesinde Kuzey Filosu, Arktik’teki mevcut tehditlere etkili şekilde karşı koyacak güce sahiptir” ifadelerini kullandı.

NATO’DAN RUSYA’YA ÇAĞRI

Öte yandan bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel’de NATO karargahını ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini, durumu endişeyle takip ettiğini bildirdi.

RUSYA’NIN YIĞINAĞI GAYRİMEŞRU

Stoltenberg, bunun Kırım’ın 2014’te Rusya tarafından yasa dışı ilhakından bu yana en büyük askeri yığınak olduğunu belirterek, son günlerde Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalarda birçok Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Stoltenberg, “Rusya’nın askeri yığınağı gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir.” dedi.

RUSYA’NIN KIRIMI GAYRİ MEŞRU İLHAKINI KABUL ETMEYECEĞİZ

Rusya’yı uluslararası sorumluluklarına uymaya çağıran Stoltenberg, “NATO’nun Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği sarsılmazdır. Rusya’nın Kırım’ı gayrimeşru ve yasa dışı ilhakını kabul etmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya’dan Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı güçlere destek vermemesini ve Rusya topraklarından güçlerini çekmesini isteyerek, “NATO Ukrayna’nın yanında durmaya devam etmektedir.” diye konuştu.