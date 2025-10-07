Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 2. atama kura çekilişi canlı izleme linki

KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman 4 tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

8) 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 17’nci Maddesi çerçevesinde, kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği 65 yaşından gün almış tabip ve uzman tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.