Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı başvuru şartları neler? Yarışma sınavı ne zaman?

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere 35 Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, Ankara'da gerçekleştirilecek yarışma sınavına ilişkin başvuru şartları ve sınav detaylarını içeren bir açıklama yayımlandı.

Başvuru Şartları

Yarışma sınavına katılmak isteyen adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekmektedir:

Yaş Sınırı: Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 ve sonrası doğumlular).

Eğitim: İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Diş Hekimliği, Mimarlık ile Bilişim, Yazılım, Genetik, Elektrik Elektronik, İnşaat, Mekatronik, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği fakültelerinden veya bunlara denkliği onaylanmış yurt içi/dışı en az lisans düzeyindeki öğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS Puanı: Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPPS) en az 80 puana sahip olmak.

Ek Şartlar: 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak, 2025 yılı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak, adli sicil ve sağlık durumu açısından müfettişlik görevine engel bir durumu bulunmamak.

Yarışma Sınavının Detayları

Yarışma sınavı, 12-24 Ekim 2025 tarihleri arasında Ankara’da, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde iki aşamalı sözlü sınav şeklinde yapılacak.

Birinci Aşama: 12 Ekim 2025 Pazar günü, tüm adayların katılımıyla 09:30-12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu aşamada adaylardan, duyuruda belirtilen konulardan yöneltilen sorulara yazılı olarak cevap vermeleri istenecek.

İkinci Aşama: 14-24 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adayların hangi gün sınava gireceklerine dair bilgilendirme, Teftiş Kurulu Başkanlığının internet sitesinde duyurulacak.