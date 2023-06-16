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Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak: Başvuru tarihleri...

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak. Başvuru tarihleri belli oldu

16 Haziran 2023 | 09:39
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Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak: Başvuru tarihleri...

Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuruda bulunanlar eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak.

25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 19-25 Temmuz döneminde yapılabilecek. Geç başvuru günü 3 Ağustos olarak belirlendi. Sınava başvurular elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri, bireysel olarak internet (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr) adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla alınacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Eleme sınavı 3 Eylül'de Ankara'da yapılacak. Bu sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı klasik usullü yazılı sınav ise iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 4 Kasım Cumartesi, ikinci oturum 5 Kasım Pazar günü olacak. Yazılı sınavı kazananlar mülakat sınavına katılma hakkını elde edecek. Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı, yazılı sınavı da geçen adayların bildireceği mail adreslerine iletilecek. Başarılı olanlar Sayıştay'ın internet sitesinden ilan edilecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve sınava ilişkin bilgilere Resmi Gazete'nin yanı sıra Sayıştay Başkanlığının internet sitesinden de ulaşılabilecek.

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