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Selden etkilenenlere 15 bin lira yardım yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım yapılacağını açıkladı.

06 Eylül 2023 | 11:57
Son Güncellenme: 06 Eylül 2023 | 12:21
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Selden etkilenenlere 15 bin lira yardım yapılacak

Bakan Yerlikaya, X sosyal medya hesabından İstanbul'da kuvvetli yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

 

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