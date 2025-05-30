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Şimşek: Ekonomi büyürken dezenflasyon devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisindeki ılımlı büyüme ve dezenflasyonun devam ettiğini belirterek, "Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz." ifadesini kullandı.

30 Mayıs 2025 | 12:01
Şimşek: Ekonomi büyürken dezenflasyon devam ediyor

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri ile ekonomideki gelişmelere yönelik değerlendirmede bulundu.

Dezenflasyon sürecine dikkati çeken Şimşek, "Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor." bilgisini verdi

Şimşek, yılın ilk çeyreğinde ekonomideki büyümenin yıllık bazda yüzde 2 olduğuna dikkati çekerek, cari açığın milli gelire oranının yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini koruduğuna işaret etti. Alınan tedbirlere vurgu yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz. Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz."

 

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