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Şimşek'ten görüşmeye ilişkin mesaj

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin ticaret ve yatırımdan savunma, uzay, enerji, yapay zeka ve robotiğe kadar tüm alanlarda ABD ile stratejik ortaklığı derinleştirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

25 Nisan 2025 | 07:41
Şimşek'ten görüşmeye ilişkin mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in X sosyal medya hesabından kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu.

Bessent'e verimli görüşme için teşekkür eden Şimşek, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın liderliğinde, ticaret ve yatırımdan savunma, uzay, enerji, yapay zeka ve robotiğe kadar tüm alanlarda ABD ile stratejik ortaklığı derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Şimşek, iki ülkenin işbirliği yapması için büyük getirileri olacak muazzam potansiyel bulunduğunu belirterek, "Ekonomik büyümeyi teşvik etmek, teknolojik ilerlemeyi sağlamak ve bölgesel barış ve güvenliğe yatırım yapmak için bu ivmeyi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent ise paylaşımında, "Bakan Şimşek ile ABD ve Türkiye'nin ekonomik ilişkileri nasıl artırabilecekleri ve Başkan Trump'ın Orta Doğu'daki önceliklerinin yanı sıra Ukrayna ve Rusya bağlamında birlikte nasıl çalışabilecekleri konusunda geniş ve derin görüşmeler yapmaktan memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı. Bessent, görüşmede Trump yönetiminin İran'a yönelik azami baskı kampanyasına olan bağlılığını da vurguladığını kaydetti.

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Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
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Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
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