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Sinemada 20 hafta sonra bir ilk: Gişede zirveye çıktı

Bu hafta sonu sinemalarda en çok izlenen film bir yerli yapım oldu.

24 Eylül 2024 | 09:41
Sinemada 20 hafta sonra bir ilk: Gişede zirveye çıktı

Halil Ergün'ün başrolde yer aldığı ve bir dede ile lösemi hastası torununun hikayesini anlatan "Dedemin Gözyaşları" hafta sonu en çok izlenen film oldu. Box Office verilerine göre Dedemin Gözyaşları, yirmi hafta aradan sonra Box Office Türkiye hafta sonu listesinin zirvesinde yer almayı başaran ilk yerli film oldu. Dram türündeki Dedemin Gözyaşları'nda başrolleri Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun, Cem Kılıç, Seda Tosun, Turgay Tanülkü, Sinem Yıldırım ve Ali İpin paylaşıyor.Yönetmen ve senaristliğini İhsan Taş'ın üstlendiği film, lösemiyle mücadele eden torunu Mustafa'yı büyüten Kemal ile torununun hikayesini ele alıyor.

Listenin ikinci sırasında Transformers: Başlangıç var. Film, birbirinin en büyük düşmanı olan Optimus Prime ile Megatron'un yakın arkadaş olduğu orijinal hikayeye odaklanıyor. Listenin 3. sırasında ise Ters Yüz 2 var. Film vizyondaki on beşinci hafta sonunu üçüncü sırada kapattı. İşte ilk 10:

  • Dedemin Gözyaşları: 29.649 
  • Transformers: Başlangıç 21.571
  • Ters Yüz 2: 20.315 
  • Deadpool & Wolverine: 15.399 
  • Beterböcek Beterböcek: 14.624 
  • Harika Kanatlar: Dünya Turu 13.165 
  • Çılgın Hırsız 4: 12.661 Alacakaranlık: 8.705 
  • Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 6.879 
  • Sakın Ses Çıkarma: 6.177

 

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