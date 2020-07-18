Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Temmuz koronavirüs günlük vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte 918 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 1179 kişi iyileşti. Toplam can kaybı 5475, toplam vaka sayısı 218 bin 717; toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13’e ulaştı.

EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu mesajı paylaştı: 1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın.