Son dakika gelişmesi… 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin zam oranı belli oldu… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı. Bilgin, “Genel hususlar konusunda bir uzlaşmaya vardık” dedi.

Bilgin, memur ve memur emeklisinin maaşına 2022’nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023’ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı.

Bilgin, “135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesini 400 liraya çıkarma konusunda uzlaşmaya vardık.” diye konuştu.

3600 ek gösterge

Bilgin, “3600 ek gösterge meselesi bu çalışma grubuyla sözleşme kapsamında tamamlanacaktır. Çalışmamızı yaptıktan sonra, bunu bakanlık olarak Meclis’e taşıyacağız. Sözleşmeli çalışanda da 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim.” dedi.

Sendikalar 2022’de yüzde 21 zam istemişti

Sözleşme görüşmelerinde bu dönem birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

Hükümet ise ilk resmi teklifinde 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023’ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları önermişti.