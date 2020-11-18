Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faiz ile gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam sağlanabilir miyiz? Üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil. Yüksek faize yatırımcıyı ezdirmememiz gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı.

Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş’ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir. Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemesi teneke tıngırtısından öte anlama sahip değil. Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür. Proje kişiliklerle, bilhassa yalanları, iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz.

“Yüksek faize yatırımcıyı ezdirmememiz gerekiyor” *

Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faiz ile gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam sağlayabilir miyiz? Üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil. Bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım. Yüksek faize yatırımcıyı ezdirmememiz gerekiyor. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor.

“Artık şahlanış dönemine giriyoruz” *

Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik

Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.

Önümüzdeki dönemde gerekli adımları atmak bizim görevimiz. Artık şahlanış dönemine giriyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselterek 190 ülke arasında 33. sıraya yerleştirdik.

Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu.

Mali disiplini koruyarak, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır. Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor.

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