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Kamuda tasarruf paketinin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni kamuoyuyla paylaştı. Program kapsamında yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak, yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak, kamuda personel servisi hizmeti bitecek, yönetim kurulu ücretlerinde üst sınır olacak, yabancı menşeili araçların kullanımı yasaklanacak.

13 Mayıs 2024 | 10:31
Son Güncellenme: 13 Mayıs 2024 | 11:24
Kamuda tasarruf paketinin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklayacağı tasarruf verimlilik paketi için kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır." dedi.

Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp, yeni yöntemleri ve teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz"

"Hazırlıkları son aşamaya gelen genelge taslağı bu hafta içinde Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak"

"Kanuni düzenleme gerektiren hususlarda parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini bekliyoruz"

KAMUDA TASARRUF VE VERİMLİLİK PAKETİ 

Bakan Mehmet Şimşek ise paketinin detaylarına  ilişkin şu bilgileri verdi:

İlk tasarruf paketimiz değil, son da olmayacak.

Yeni paketle birlikte yaptırım modeli hayata geçirilecek.

Kamuda araç alımı durduruldu 

Yapısal reformları hızlandıracağız kamu maliyesinde bir çok reform yapacağız.

Kamuda taşıt sayısı ve standarları belirledik. Kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Yabancı menşeili araç kullanımını sonlandırıyoruz.

Hedefimiz ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlararası kullanıma zamin hazırlamasıdır.

Yeni bina yapımı ve kiralaması durduruldu 

Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımının yapımının 3 yıl durdurulacak.

Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları sonlandıracağız. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanmasını süresiz olarak kaldırıyoruz. Mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız. Lojman kiralarını ve sosyal tesis ücretlerini rayiç bedelleri dikkate alarak gözden geçireceğiz.

Personel servisleri kaldırılıyor 

Tolu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.

Ücretlere üst sınır geliyor 

Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.

3 yıl boyunca yeni personel alımı yapılmayacak 

Kamu istihdamında birinci husus 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Açıktan atama izinleri bütçe kanununda belirlenecek. Destek personel sayısını belli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz.

Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

2024 yılı temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024'te yüzde 25 kesinti yapıldı.

Milli bayramlar hariç gezi kokteyl yemek gibi faaliyetler yasaklanacak.

Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enerji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.

Demirbaş alımları 3 yıl süreyle durduruldu 

Kamu kurumlarının ajanda, takvim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklandırılıyor.

Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz.

Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Makine ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak.

Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapacağız.

Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız

Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz.

Tüm kamunun tedbirlere uyması mecburi olacak

Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır.

Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız.

Tedbirlere uyum ilgili bakanlık tarafından denetlenecek.

Tasarruf genelgesinde aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

 

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