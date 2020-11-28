Sosyal medyada hızla yayılan ‘koronavirüs önlemleri’ paylaşımına karşın Emniyet Genel Müdürlüğü, twitter hesabından açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ileri sürülen belgelerin sahte olduğunu bildirdi.

Bu belgelerin sahte olduğu belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınacak tüm tedbirlerin resmi kanallar vasıtasıyla duyurulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, “Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz.” ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“Bazı sosyal medya platformlarında ‘Genelge’ başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir.Kovid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz.”