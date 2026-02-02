Şubat ayı kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler enflasyon oranında

Gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verileri, Şubat ayı boyunca geçerli olacak yasal kira artış tavanını belirleyecek.
1 Şubat ayı kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Yarın, yani 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10:00 itibarıyla Türkiye’deki milyonlarca kiracı ve ev sahibi için belirsizlik sona eriyor. TÜİK’in açıklayacağı Ocak ayı enflasyon verileri, Şubat ayı boyunca yapılacak sözleşme yenilemelerinde uygulanacak yasal zam tavanını (12 aylık TÜFE ortalaması) resmileştirecek.
Konut ve iş yeri kiralarında uygulanan yüzde 25 sabit sınırın kalkmasının ardından kira artışları tamamen on iki aylık TÜFE ortalamasına endekslenmiş durumda. Bu nedenle yarın sabah açıklanacak veri, Şubat ayında yeni kira dönemine girecek olanlar için yasal bir üst sınır çizecek. Ev sahipleri bu orandan daha fazla zam talep edemezken, kiracılarla bu oran altında bir rakamda el sıkışma imkanına da sahipler. Enflasyonun genel seyri göz önüne alındığında, piyasa uzmanları Şubat ayı oranının da yüksek bir seviyede kalmaya devam edeceğini öngörüyor.
Aralık ayı enflasyonunun yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşmesiyle, konut ve iş yerlerinde uygulanacak yasal kira artış tavanı olan 12 aylık TÜFE ortalaması da yüzde 34,88 olarak kayıtlara geçmişti.
Bu oran üzerinden bir hesaplama yapıldığında, Ocak ayında kirası yenilenen bir konutun durumu şu şekilde yansımıştı:
Mevcut Kira: 15.000 TL
Kira Artış Oranı: %34,88
Zam Bedeli: 5.232 TL
Yeni Kira Bedeli: 20.232 TL