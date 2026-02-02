Şubat ayı kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler enflasyon oranında

Konut ve iş yeri kiralarında uygulanan yüzde 25 sabit sınırın kalkmasının ardından kira artışları tamamen on iki aylık TÜFE ortalamasına endekslenmiş durumda. Bu nedenle yarın sabah açıklanacak veri, Şubat ayında yeni kira dönemine girecek olanlar için yasal bir üst sınır çizecek. Ev sahipleri bu orandan daha fazla zam talep edemezken, kiracılarla bu oran altında bir rakamda el sıkışma imkanına da sahipler. Enflasyonun genel seyri göz önüne alındığında, piyasa uzmanları Şubat ayı oranının da yüksek bir seviyede kalmaya devam edeceğini öngörüyor.