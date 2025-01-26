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Taklit-tağşiş gıdalar listesine giren son markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini 22 Ocak'ta güncelledi. Taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürünler arasında tanınan markalara ait olan ürünler de var.

26 Ocak 2025 | 08:00
Taklit-tağşiş gıdalar listesine giren son markalar

Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 188'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 950'ye yükseldi.

Listedeki ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Listeye yeni eklenen kağıt kebabı ile dana sucuk ve kıymada kanatlı eti, kekikte yabancı madde, bitkisel karışım sıvı yağda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, taze çeşnili eritme peynirinde "natamisin" ve bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi tespit edildi. Listede yer alan Tavuk Dünyası'nın pul biberinde domates tespit edildi. Listeler için tıklayın...

 

 

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