Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, enerji ve sanayi ham maddelerinde dışa bağımlılığın azaltılması ve tedarik zincirinde sürekliliğin sağlanması için kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin ekonomiye kazandırılması için çalışıyor.

Türkiye'nin nadir toprak elementleri ve diğer kritik mineralleri üzerinde çalışma yapmak üzere 2018'de kurulan NATEN, 2020'den bu yana TENMAK bünyesinde faaliyet gösteriyor.

AR-GE çalışmaları devam ediyor

NTE'ler kullanılarak gelişen sektörlerin ihtiyaç duyduğu uç ürünlerin üretilmesi ve ticari değere dönüştürülmesi için AR-GE ve teknoloji geliştirme projeleri yürüten NATEN bünyesinde Türkiye'de ilk olan NTE Cevher Zenginleştirme ve Saflaştırma Laboratuvarı kuruldu.

Öte yandan NATEN, özellikle enerji ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu NTE içeren manyetik malzemeler konusunda yoğunlaştı. Enstitü bünyesinde Yerli Kalıcı Mıknatıs Üretim ve AR-GE Sistemi de kuruldu. Devreye alma çalışmalarının devam ettiği sistemle külçe, şerit ve toz mıknatıs üretimleri, kalıp tasarımı ve kalıplama ile sinterleme çalışmaları yapılacak, manyetik alan uygulamaları ve mıknatıs analiz süreçleri geliştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TENMAK NATEN Başkanı Belma Soydaş Sözer, enstitü bünyesindeki altyapı ve laboratuvarla nadir toprak elementlerinin her türlü kaynaktan elde edilmesiyle ilgili teknoloji geliştirme ve AR-GE çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Eskişehir Beylikova'da bulunan sahamızdan elde edilen kaynağımızı uç ürüne kadar üretmek, diğer yandan da 'ikincil kaynaklar' olarak ifade ettiğimiz atıklardan nadir toprak elementleri ve diğer kritik madenlerin elde edilmesi üzerine çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Atıkların geri dönüşümü yoluyla NTE elde edebileceklerini vurgulayan Sözer, NTE üretiminin yanında bunların kullanıldığı ileri teknolojik malzemelerin üretimiyle ilgili teknoloji geliştirme çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.