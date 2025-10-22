Bu iki durumda da BES'ten kısmen ödeme alınabilecek

AA muhabirinin 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı'nın ödeneği bu yıl 306,2 milyar lira olurken, gelecek yıl için 359,3 milyar lira olarak öngörüldü.

Söz konusu ödenek, 2027 yılı için 872 milyar 670 milyon lira, 2028 yılı için de 1 trilyon 136 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi.

Bütçe teklifine göre, BES katılımcı sayısının yıl sonunda 17 milyon 850 bine, 2026'da 18 milyon 400 bine ulaşması bekleniyor. Bu sayının 2027'de 19 milyona, 2028'de de 19,5 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Kişi başına prim üretiminin de 2025 sonunda 14 bin 612 lira, gelecek yıl 17 bin 561 lira, 2027 yılında 20 bin 295 lira ve 2028'de de 23 bin 273 lira olacağı hesaplanıyor.

BES'te kısmen ödeme alınabilecek durumlar genişletilecek