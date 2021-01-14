‘Acil Kullanım Onayı’verilmesinin ardından CoronaVac aşıları 81 ile sevkedildi. Türkiye genelinde hastanelerde, sağlık çalışanların aşılanmasına başlandı. İlk aşılar ise dün akşam sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılmıştı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra “Acil Kullanım Onayı” verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Öte yandan Türkiye, Covid-19’la mücadele kapsamında KKTC’ye de 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi.
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