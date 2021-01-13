Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Koca’ya yapıldı.

Aşının uygulanmasından sonra Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Koca, “Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum” dedi

Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini kaydeden Koca, “Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor” diye konuştu.

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