Tatko ve Tırport, yollardaki 930 bini aşkın kamyona ulaşarak, kamyoncuları yol yardımından lastik değişimine kadar her türlü ihtiyaçlarında mobil teknolojilerle

buluşturacak bir iş birliğine imza attı.

95 yıllık geçmişiyle Türk lastik sektöründeki yolculuğuna büyüyerek devam eden Tatko ile, dünyanın önde gelen lojistik teknolojileri arasında sıralanan Tırport önemli bir iş ortaklığına imza attı. Tırport’un teknolojik deneyimi, Tatko’nun lastik sektöründeki güçlü ağı ve inovasyon gücüyle birleşecek, ortaya çıkacak sinerji ile sektörün dijital dönüşümü hızlanacak, bireysel kamyon sahipleri her türlü lastik ihtiyaçlarına gerçek-zamanlı, konum-tabanlı olarak hızlı ve uygun çözümler bulabilecekler.

Türkiye’nin 100 yıla yaklaşan markası Tatko’nun otomobil, ticari ve yol dışı lastiklerinden oluşan geniş ürün gamı, Lastikpark, HerLastik, LastikVS, LastikUstam ve Point-S markalı tabelalı satış noktalarıyla Türkiye’nin en büyük bağımsız çok markalı lastik zinciri konumunda olduğunu vurgulayan

Tatko Lastik Genel Müdürü Vedat Özçelik; “Her yıl milyonlarca lastik satıyoruz, yüz binlerce araca hizmet veriyoruz ve on binlerce lastiğe kaplama yapıyoruz. Lojistik yönetimini dijitale taşıyan, ağı her geçen gün büyüyen Tırport ile iş birliğini çok önemsiyor, Tırport’la birlikte sadece Türkiye değil, Doğu Avrupa’dan Çin’e ve Afrika’ya uzanan aksta iş birliğimizi büyütme arzusu taşıyoruz” diyor.

LOJİSTİKTE DİJİTAL ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Tırport’un artırılmış zekâ ile desteklenen dijital çözümleriyle lojistik sektörünü uçtan uca dijitalleştirdiğini, bireysel kamyonların yüke erişme sorununu çözdüğünü kaydeden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan ise “Tırport sahip olduğu teknolojilerle yük sahiplerine ve lojistik firmalarına tüm nakliye operasyonlarını cepten uçtan uca yönetme gücü veriyor. Ayrıca kamyon, şoför ve yüke ilişkin tüm bilgilerle irsaliye, fatura gibi ticari dokümanlara Tırport Kurumsal uygulamasından 7/24 erişilebiliyor” diyor.

Tırport sahip olduğu artırılmış zekâ destekli teknolojilerle, konum tabanlı, gerçek zamanlı teslimat raporları üretebiliyor, yollardaki sürüş ve nakliyecinin taşıma performanslarını analitik kriterlerle takip edebiliyor. Tüm bunları kamyonlara hiçbir cihaz takmadan, sadece yapay zekâ destekli mobil teknolojilerle yapıyor.

Türkiye’de her gün 450 bine yakın kamyonun yeni yük aldığını ve yollardaki kamyonların yüzde 90’ının şahıslara ait olduğunu da söyleyen Arslan, şöyle devam ediyor: “Kamyoncunun istediği yer ve zamanda doğru yüke hızla ulaşabilmesi çok önemli. Tırport akıllı eşleştirme teknolojileriyle kamyonların boş dönme sorununu ortadan kaldırıyor, atıl kapasiteleri dolduruyor ve böylece her yıl binlerce ton CO2’nin doğaya boşuna salınımını da önlüyor. Bu iş birliği ile sayıları 470 bini bulan bireysel kamyonlar Tırport’un teknolojileri sayesinde Tatko’nun tüm hizmetlerine 7/24 rekabetçi ve her ihtiyaca uygun alternatif çözümlere erişebilecekler, kampanya ve fırsatlardan anında haberdar olacaklar”.

TÜRKİYE, AB’NİN EN BÜYÜK KAMYON PAZARI

Türkiye yollardaki 930 bini aşkın 16 ton ve yukarısı kamyon ile Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahip. Bu kamyonların yaklaşık 550 bini ticari yük taşımacılığı yapıyor. Ülkemizde yük taşımacılığının yüzde 90’ı karayollarıyla yapılıyor. Türkiye’de hafta içi her gün 450 binin üzerinde kamyon yük alıyor. Bu yüklerin yüzde 85’i bireysel kamyon sahipleri tarafından taşınıyor. 1,2 milyon SRC belgeli kamyon şoförü ekmeğini kamyon/tır şoförlüğünden kazanıyor. Türkiye’de 470 bine yakın kamyon sahibi olan şoför var. Bunların çoğu şahıs şirketi sahibi. Her ay ortalama 8-10 bin km. yük taşıması yapıyorlar. Ayda 70-120 bin TL arası fatura kesiyorlar. Kontrat lojistiği yapan büyük lojistik firmaları günlük yaptıkları FTL taşımaların yüzde 80’ini spottan günlük tedarik ettikleri bireysel kamyonlarla gerçekleştiriyorlar.