TAV Havalimanları'ndan 3 yılda 2,5 milyar Euro yatırım

Günümüz iş dünyasında sürdürülebilirlik, çevresel bir sorumluluk olmaktan öteye giderek şirketlerin rekabet gücünü ve finansal erişimini doğrudan etkileyen stratejik bir zorunluluk haline geldi.

Bu kapsamda TAV Havalimanları, operasyonlarında çevresel etkileri azaltmanın yanı sıra yerel kalkınma ve fırsat eşitliği projeleriyle toplumsal faydayı artırmaya odaklanıyor.

Uluslararası standartlara uyumlu şekilde şeffaf raporlama yapan şirket, karbon emisyonlarının azaltılmasından yenilenebilir enerji yatırımlarına, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarından kültürel miras projelerine kadar geniş bir yelpazede uygulamalar yürütüyor.

Sürdürülebilirlik performansı sayesinde finansman alanında da avantaj sağlayan TAV Havalimanları, yeşil yatırım ve kredileri öncelikli kaynaklar arasında değerlendiriyor.

- "Birçok önemli projeye imza attık"

Geliştirdikleri projelere, sürdürülebilirlik politikalarına ve yatırımlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, TAV'ın 8 ülkede 15 havalimanı işlettiğini ve şirketin gelişim hedefleri doğrultusunda birçok önemli projeye imza attığını söyledi.

TAV'ın işlettiği havalimanlarından 11'inin, Avrupa Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen prestijli Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programında yer aldığını belirten Kaptan, "İzmir, Antalya ve Ankara havalimanlarımız karbon-nötr statüsünde. Ankara Esenboğa Havalimanı, ACA programı kapsamında Türkiye'de 'Seviye 4+'ya ulaşan ilk havalimanı oldu." dedi.

Kaptan, şirketin sürdürülebilirlik vizyonuna ilişkin ara hedef olarak 2030'da portföylerindeki tüm havalimanlarının emisyonlarını dengeleyerek karbon-nötr olmayı amaçladıklarını, 2050'de ise net sıfır emisyona ulaşmayı planladıklarını anlattı.

Son bir yılda enerji yatırımlarına odaklandıklarını vurgulayan Kaptan, "İzmir, Bodrum ve Ankara'yı kapsayan yıllık 28 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali projelerine başladık. Bodrum'daki santral devreye girdi, diğerleri de yakın zamanda devreye alınacak." diye konuştu.

Kaptan, 2010'dan bu yana sürdürülebilirlik performanslarını uluslararası standartlara uyumlu, şeffaf ve hesap verebilir şekilde raporladıklarını, sektörlerinde bu konuda dünyanın önde gelen markaları arasında yer aldıklarını ifade etti.

Yeşil finansman ve sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin yatırımlarında önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Kaptan, şöyle konuştu:

"Sahip olduğumuz itibar sayesinde sürdürülebilirlik alanında da finansmana erişimde zorlanmıyoruz. Son üç yılda yaklaşık 2,5 milyar avroluk yatırım programını hayata geçirdik. Bu yatırımların finansmanında, en yüksek sürdürülebilirlik standartlarını koşul olarak sunan Türkiye merkezli ve uluslararası kuruluşlarla çalıştık. Sürdürülebilirlik kriterleri, finansmanda giderek daha fazla yer alıyor ve almaya devam edecek."

- "Sürdürülebilirlik stratejimizde iki ayak var"

Sürdürülebilirlik stratejilerinde iki ayağın yer aldığına değinen Kaptan, bunlardan ilkinin çevrenin korunmasını, ikincisinin ise faaliyet gösterdikleri coğrafyalardaki yerel toplulukların kalkınmasına destek vermeyi kapsadığını dile getirdi.

Kaptan, TAV'ın "Fırsat Eşitliği Modeli" (FEM) sertifikalı bir şirket olduğunu ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri'ni (WEPs) desteklediğini vurgulayarak, "Fırsat eşitliği yönündeki çalışmalarımızla, 2024'te yönetici kadrolarında yüzde 29 kadın temsil oranına ulaştık. Çeşitlilik ve kapsayıcılık amacıyla 'Milyon Kadına Mentor' ve 'Teknolojide Lider Kadınlar' programlarıyla işbirlikleri yaptık." ifadelerini kullandı.

Yerel toplulukların kalkınmasına destek olmak için yerel yönetimler, havalimanı paydaşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Kaptan, çalışanların katkılarını yönlendirecek bir gönüllülük programı üzerinde de çalışmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Kaptan, havalimanlarında sürdürülebilirliği dijitalleşme ve yenilikçi teknolojilerle desteklediklerini belirterek, "Enerji yönetiminde güneş panelleri, bina otomasyon sistemleri ve verimlilik odaklı uygulamalarla karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Su tüketimini düşürmeye yönelik akıllı izleme sistemleri ve atıkların ayrıştırılmasını kolaylaştıran dijital çözümler, hayata geçirilen yenilikler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde yürüttükleri Kültürel Miras Projesi'ne değinen Kaptan, inşaat sırasında tarihi VIP terminalin değerli unsurlarını koruyarak bir müze oluşturduklarını, böylece hem kültürel mirasın geleceğe taşındığını hem de yolcular ve yerel topluluklarla daha güçlü bir bağ kurulduğunu dile getirdi.

"Dijital Atık Envanteri" projesiyle atık verileri dijital ortamda takip ederek daha şeffaf ve verimli bir raporlama sistemi oluşturduklarını vurgulayan Kaptan, "Bu proje sayesinde operasyonel yük azalırken, sürdürülebilirlik performansını daha kolay ölçüp izleyebiliyoruz. Siber Güvenlik Farkındalığı Projesi'yle de özellikle çocuklar ve aileleri dijital riskler konusunda bilinçlendirmeyi amaçladık." dedi.