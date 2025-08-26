ARA
DOLAR
41,03
0,10%
DOLAR
EURO
47,88
0,52%
EURO
GRAM ALTIN
4458,16
0,50%
GRAM ALTIN
BIST 100
11559,14
0,71%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TCMB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi ne oldu?

TCMB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi ne oldu?

Ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8'e, reel sektör için yüzde 37,7'ye indi. Hanehalkı beklentisi de yüzde 54,1'e geriledi.


TCMB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Buna göre 2025 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 seviyesine, reel sektör için 1,3 puan azalarak yüzde 37,7 seviyesine, hanehalkı için 0,4 puan azalarak yüzde 54,1 seviyesine indi.

TCMB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi ne oldu?-1

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi ne oldu?-2
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL