Morgan Stanley, Fed'den Eylül ayında faiz indirimi bekliyor

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine Eylül ayında başlayacağını tahmin ediyor.

CNBC'de yer alan habere göre; beklenti, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'daki konuşmasında işgücü piyasası risklerine odaklanma tonundaki değişiklik sonrası oluştu.

Terminal faiz oranı %2.75-%3.0 arasına çekilebilir

Kuruluş, daha önce Mart 2026'ya kadar faizlerin sabit kalacağını düşünürken, gelecek ay 25 baz puanlık bir indirim, ardından Aralık ayında bir tane daha ve 2026 boyunca çeyreklik indirimlerle terminal faiz oranının %2.75-%3.0 seviyesine ulaşmasını bekliyor.