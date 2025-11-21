ARA
  TCMB duyurdu: Finansal hizmetlerde güven endeksi yukarı yönlü seyretti

TCMB duyurdu: Finansal hizmetlerde güven endeksi yukarı yönlü seyretti

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) kasımda bir önceki aya göre 3,8 puan arttı ve 184,6 seviyesine ulaştı.


TCMB duyurdu: Finansal hizmetlerde güven endeksi yukarı yönlü seyretti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı Kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini açıkladı. Kasım ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,8puan artış kaydederek 184,6 seviyesinde gerçekleşti. 

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ve son üç aydaki iş durumu olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü.

Söz konusu anket sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de güçlendiği görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir miktar güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü.

