TCMB rezervlerinde düşüş: 1 haftada 3 milyardan dolardan fazla azaldı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 21 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 979 milyon dolar düşüşle 97 milyar 698 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Şubat'ta 100 milyar 677 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 178 milyon dolar azalışla 72 milyar 475 milyon dolardan 72 milyar 297 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 157 milyon dolar azalışla 173 milyar 152 milyon dolardan 169 milyar 995 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):