Franchise sektörünü 24’üncü kez buluşturacak

Bayim Olur musun? – Be My Franchise 2026, 15–18 Ekim tarihlerinde İstanbul Yenikapı Avrasya Fuar Merkezi’nde franchise veren markaları, potansiyel ve mevcut yatırımcıları, çok şubeli franchise işletmecilerini ve uluslararası yatırımcıları bir araya getirecek. Bu yıl 24’üncü gerçekleşen fuar ziyaretçi kayıtlarından elde edilen yatırım verileriyle son döneme giriyor. Fuar için bugüne kadar 15 binin üzerinde ziyaretçi kaydı oluşturuldu. Organizasyonun hedefi, önümüzdeki dönemde sürdürülecek ücretsiz bilet kampanyaları ve uluslararası ziyaretçi çalışmalarıyla 30 binin üzerinde ziyaretçiye ulaşmak.

Ancak bu yıl dikkat çeken asıl veri, ziyaretçi sayısının ötesinde kayıtların ortaya koyduğu yatırımcı profili ve yatırım kapasitesi. Kayıt sistemi; katılımcıların yatırım bütçesi, yatırım yapmayı düşündükleri lokasyon, franchise deneyimi ve mevcut işletme yapısı gibi verileri de topluyor. Böylece yalnızca fuara kaç kişinin geleceği değil, hangi yatırım profillerinin hangi bütçe aralıklarıyla franchise fırsatlarını değerlendirdiği de analiz edilebiliyor.

Veri odaklı eşleşme

Mevcut kayıtlar ve son dönem kampanya eğilimleri üzerinden oluşturulan projeksiyona göre, kayıt sahipleri arasında 5 milyon TL ve üzerinde yatırım bütçesi beyan eden geniş bir grup bulunuyor. 20 milyon TL ve üzerindeki yatırım bütçesine sahip profil de veriler içinde dikkat çekiyor. Kayıt formlarında belirtilen yatırım bütçesi aralıklarının ortalama değerleri esas alınarak yapılan modelleme ise toplam yatırım bütçesi potansiyelinin 100 milyar TL’yi aşabileceğine işaret ediyor.

Ortaya çıkan tablo, franchise fuarlarında ziyaretçi sayısının yanı sıra yatırımcının niteliği, bütçesi ve yatırım eğiliminin de giderek daha önemli hale geldiğini gösteriyor. Bu verilerin markalar açısından önemi ise fuara gelen yatırımcı kitlesinin hangi sermaye aralıklarında bulunduğunu, hangi lokasyonlarla ilgilendiğini ve daha önce franchise deneyimine sahip olup olmadığını öngörebilmek. Bu yaklaşım, franchise veren markalar ile yatırımcılar arasında daha hedefli görüşmelerin önünü açmayı amaçlıyor.

Uluslararası yatırımcı çalışmaları hızlandı

Bayim Olur musun? 2026 kapsamında Avrupa, Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik ziyaretçi çalışmaları da sürdürülüyor. Uluslararası yatırımcıların bütçeleri dolar bazında ayrıca ölçülürken, yüksek yatırım kapasitesine sahip yatırımcıların Türk markalarıyla franchise, master franchise ve bölgesel büyüme modelleri üzerine doğrudan görüşmeler gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Bayim Olur musun? Fuarı Kurucusu Özhan Erem, kayıt verilerinin ortaya koyduğu tabloyu şöyle değerlendirdi: “Biz artık yalnızca ziyaretçi sayısıyla konuşmuyoruz, veriyle konuşuyoruz. Kayıtlarımızdan yatırımcının bütçesini, yatırım yapmak istediği bölgeyi, franchise deneyimini ve mevcut işletme yapısını biliyoruz. 30 binin üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz; ancak bizim için esas veri bu sayının arkasındaki yatırım gücü. Bugünkü veriler ve kayıtların gelişim eğrisi, 100 milyar TL’yi aşabilecek bir yatırım bütçesi potansiyeline işaret ediyor. 15–18 Ekim’de hedefimiz bu potansiyeli markalarımızla yüz yüze getirerek gerçek yatırım görüşmelerine dönüştürmek.”