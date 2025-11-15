TEFAS'ta TL nakit yükümlülük yerine getirme saatinde değişikliğe gidildi

Takasbank tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, TEFAS'ta son dönemde işlem gören fon sayısı ve yatırımcı sayısındaki gelişime bağlı olarak, gerçekleşen işlem hacimlerinde ve talimat sayılarında önemli artış meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, bu kapsamda, Platforma üye kuruluşlardan gelen talepler ve diğer organize piyasaların kapanış ve takas saatleri dikkate alınarak, TL nakit yükümlülük yerine getirme saatinin 15.00'ten 16.00'ya uzatıldığı kaydedildi.

Netleştirme Saati'nde değişikliğe gidilmedi

Halihazırda uygulanmakta olan "aynı gün valörlü işlemlere ait talimat kabul son saati" (13.30) ve alım/satım işlemlerine ilişkin "netleştirme Saati"nde (14.00) bir değişikliğe gidilmediği ifade edilen açıklamada, ilgili işlem saatlerinde bir değişiklik yapılması halinde tekrar bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Düzenlemeye dair açıklamalarda bulunan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, yatırımcı işlemlerindeki yoğunluğun sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde yönetilmesinin öncelikleri olduğunu beliterek, "Piyasa işleyişini desteklemek ve operasyonel süreçlerde oluşabilecek sıkışıklıkları gidermek amacıyla TL nakit yükümlülüğü saatinde revizyona gittik. Tüm paydaşlarımıza daha etkin bir hizmet sunmayı sürdüreceğiz." dedi.