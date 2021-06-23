Tekfen İnşaat ve HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG’den oluşan konsorsiyum, Tüpraş’ın Kırıkkale rafinerisinde yapılacak tesisin inşası için açılan ihaleyi kazandığını duyurdu.

Tekfen İnşaat ve HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG’den oluşan konsorsiyum Tüpraş’ın Kırıkkale rafinerisinde yapılacak tesisin inşası için açılan ihaleyi 53.9 milyon dolar ve 10.1 milyon euroluk teklifiyle kazandı.

Tekfen Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, rafineride yapılması planlanan sülfür geri kazanım ünitesine ilişkin proje mühendislik, ekipman ve malzeme temini ile yapım işlerini kapsayacak. Projenin 36 ay süreceği açıklandı.